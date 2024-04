Tuttosport – “Il Mondiale in carcere | Vialli e Bergamini angeli”

(Di giovedì 11 aprile 2024) 2024-04-11 15:58:04 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: I danni economici e il futuro “Quanto ho perso? Tutto. Non parlerei di numeri perché io il 10 maggio 2006 ero un’altra persona. Avevo proprietà immobiliari, avevo una casa importante, un lavoro che mi permetteva di mantenere la vita che conducevo in maniera serena. Dopo questa vicenda bisogna difendersi, gli avvocati costano e la vita costa. Non avevo entrate, per fortuna avevo dei risparmi nel salvadanaio. Ma oggi posso dire che la vera ricchezza è la mia famiglia” – ha spiegato Padovano. Poi ha continuato: “Mi piacerebbe riprendermi quello che mi è stato tolto con tanta ferocia attraverso un lavoro nel mondo del calcio, credo che qualche cosa succederà. Non voglio guardare indietro, mi piace vedere il presente e futuro in maniera serena”. A proposito di futuro ha parlato anche ...

Padovano racconta l'incubo: "Il Mondiale in carcere, Vialli e Bergamini angeli" - Dall'arresto all'assoluzione e ai ricordi in maglia Juve, l'ex attaccante dice tutto in una toccante intervista

