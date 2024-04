Tutte le star che ultimamente hanno deciso di uscire di casa senza pantaloni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 aprile 2024) Quando è apparsa sulle passerelle sembrava impossibile che potesse prendere piede nella vita reale. Poi Emma Corrin è sbarcata in Laguna a Venezia durante il Festival del Cinema con un paio di culottes e le carte in tavola sono cambiate. Dall’estate scorsa il look no pants non solo è diventato qualcosa di cui si parla sempre più spesso, ma una vera ossessione per le celebrity. Da Kendall Jenner a Kristen Stewart fino all’ultimo outfit di Rihanna e quelli da scandalo di Bianca Censori. Zendaya a Roma con un look da tennista sensuale per ...