Tuscania VT | finalmente ora è possibile visitare le necropoli etrusche

(Di giovedì 11 aprile 2024) A poco più di un’ora da Roma, in provincia di Viterbo èimmergersi nel mistero archeologico delledi, cheriaprono al pubblico con un calendario organizzato con due uscite al mese a partire dal prossimo 14 aprile.di, bellezza e mistero a due passi da Roma Iscritte nella prestigiosa World Heritage List dell’UNESCO sin dal 2004, ledimantengono intatto il loro fascino intramontabile legato alla concezione etrusca della vita ultraterrena. Questo popolo, estremamente evoluto per il suo tempo, attribuiva infatti una grande importanza al culto dei defunti, come testimoniano le numerose reliquie conservate presso il Museo Archeologico Nazionale di. ...