Turismo | TTG e Inout 2024 | le anticipazioni del marketplace

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. (Adnkronos) – I numeri parlano da soli: +19% di presenze rispetto alla precedente edizione, 26 padiglioni, 20 regioni italiane, 55 destinazioni estere e 2.700 brand in una tre giorni di business, incontri e seminari con oltre 200 eventi organizzati e più di 250 relatori. Da questo straordinario risultato del 2023 ripartono ttg travel experience ethe contract community che nelsi terranno dal 9 all?11 ottobre alla fiera di Rimini, organizzate da Italian exhibition group (Ieg). Una manifestazione, ttg, che le cifre stesse consacrano come quella italiana di riferimento per la promozione delmondiale e che si prepara alla nuova edizione con un?offerta ancora più ricca di occasioni di business, eventi e informazioni. Obiettivo: intercettare le nuove tendenze del, scoprire i nuovi ...