Tumori | dal Giappone a Legnano l’inventore dell”ago bisturi’ salva-intestino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Naohisa Yahagi, padre della tecnica Esd che ha rivoluzionato la cura delle neoplasie dell'apparato digerente, in missione in città per 10 giorni e 20 interventi. "Radicale come la chirurgia, ma senza tagli, previene le ricadute e preserva la qualità della vita": ecco la metodica 'super soft' su cui l'Asst Ovest Milanese sogna di fare scuola

