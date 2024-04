Tumori | dal Giappone a Legnano l' inventore dell' ' ago bisturi' salva-intestino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 apr. (Adnkronos Salute) - Naohisa Yahagi, luminare'endoscopia digestiva, al Cancer Centera Keio University di Tokyio dove lavora ci resta quando va bene un mese all'anno. Il resto lo passa a girare il mondo, dall'Asia all'Europa fino alle Americhe, per insegnare la tecnica che ha inventato 25 anni fa e che ha cambiato la storia delgastrointestinali: si chiama Esd (dissezione endoscopica sottomucosa) e con aghi speciali usati comepermette di asportare in un unico blocco lesioni precoci,ndo in toto l'organo colpito dal cancro. Questo mese il viaggio infinito di Yahagi si è fermato a, nell'ospedale capofila dei 4 presidi che fanno capo all'Asst Ovest Milanese. Qualcosa come 20 interventi in 10 giorni, a perfezionare il team diretto da ...

Komen Italia celebra 25 anni di “Race for the cure” - Dal 9 al 12 maggio al Circo Massimo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà il via al più grande evento al mondo per la lotta ai Tumori al seno ...trmtv

Come curare l’igiene intima maschile - E’ fondamentale invece prendersene cura ogni giorno per prevenire malattie batteriche e virali e in casi estremi anche Tumori all’apparato genitale ... essa anche l’accuratezza igienica. Partendo dal ...tuobenessere

Tumori al seno, scontro Ulss 2-Amiche per la pelle. Il dg Benazzi attacca: «Liste d’attesa inesistenti» - Nel 2023 sono state eseguite 10.781 fra ecografie e mammografie, con una copertura pari al 100% ...tribunatreviso.gelocal