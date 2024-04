Tumori al seno, scontro Ulss 2-Amiche per la pelle. Il dg Benazzi attacca: «Liste d’attesa inesistenti» - Nel 2023 sono state eseguite 10.781 fra ecografie e mammografie, con una copertura pari al 100% ...tribunatreviso.gelocal

Tumore al seno e disfuzione sessuale: la cura comincia dalla comunicazione - Quando si riceve una diagnosi di tumore al seno è possibile che i trattamenti oncologici causino disagi estetici e alterazioni della sfera sessuale, anche importanti. Una donna su due con carcinoma ...sanita24.ilsole24ore

Tumori, dal Giappone a Legnano l'inventore dell''ago bisturi' salva-intestino - Naohisa Yahagi, padre della tecnica Esd che ha rivoluzionato la cura delle neoplasie dell'apparato digerente, in missione in città per 10 giorni e 20 interventi. 'Radicale come la chirurgia, ma senza ...adnkronos