Tumori | dal Giappone a Legnano l' inventore dell' ' ago bisturi' salva-intestino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 apr. (Adnkronos Salute) - Naohisa Yahagi, luminare'endoscopia digestiva, al Cancer Centera Keio University di Tokyio dove lavora ci resta quando va bene un mese all'anno. Il resto lo passa a girare il mondo, dall'Asia all'Europa fino alle Americhe, per insegnare la tecnica che ha inventato 25 anni fa e che ha cambiato la storia delgastrointestinali: si chiama Esd (dissezione endoscopica sottomucosa) e con aghi speciali usati comepermette di asportare in un unico blocco lesioni precoci,ndo in toto l'organo colpito dal cancro. Questo mese il viaggio infinito di Yahagi si è fermato a, nell'ospedale capofila dei 4 presidi che fanno capo all'Asst Ovest Milanese. Qualcosa come 20 interventi in 10 giorni, a perfezionare il team diretto da ...