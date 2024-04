Tumore dell’utero | Pellegrino IV | “Giunta regionale in piena sintonia con mia proposta di approccio conservativo nelle patologie benigne”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono soddisfatto di avere ricevuto ladella, in risposta all’ interrogazione che ho presentato nel corso dell’ultimo Question Time in Consiglio, sulla necessità di mettere in campo in Campania una gestione più oculata delleginecologiche e di adottare pratiche mediche più moderne e mirate nel trattamento delle, per le quali si fanno tante, troppe isterectomie“. “In alternativa all’intervento demolitivo, possono essere adottate numerose tecniche mini-invasive che, invece, offrono benefici, tra cui un recupero più rapido, meno rischi di complicanze, un impatto psicologico ridotto, oltre al risparmio economico significativo ...

Oggi, 4 marzo, è la Giornata mondiale contro l’HPV. Se ne sente parlare sempre più spesso, ma di cosa si tratta, come si previene? L’International Agency for Research on Cancer (IARC) lo ha inserito ... (cityrumors)

Blitz No vax nella sede Asl di Maglie, imbrattati muro e auto. Il direttore: "Siamo alla follia collettiva" - l’unica infezione riconosciuta come causa necessaria per l’insorgenza del Tumore dell’utero ndr) non sapendo che in due nazioni come la Nuova Zelanda e la Scozia dove non esiste il vaccino i casi di ...bari.repubblica

Patologie benigne dell’utero. Pellegrino: “Giunta in piena sintonia, dalla Campania può partire il cambio di passo” - E' un clima di pieno accordo quello che si respira in Giunta regionale dopo la proposta di porre un'attenzione maggiore e con un approccio conservativo alle patologie benigne che riguardano l'utero, c ...ondanews

Tumori urologici, crescono vertiginosamente i casi: a Palermo esperti nazionali a confronto sulle nuove terapie - Crescono i casi di tumori urologici, ovvero le neoplasie che colpiscono prostata, testicolo, pene, vescica e rene. Negli ultimi undici anni (dal 2012 al 2023), si contano 10mila casi in più – erano ci ...mondopalermo