Tuffi | Coppa del mondo | azzurri presenti alla Superfinal in Cina

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ottantadue tuffatori per 14 nazioni sarannodideldi, che andrà in scena in, a Shaanxi, dal 19 al 21 aprile. L’Italia non mancherà all’appello, con i nomi più importani. I convocati: Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport Fratelli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza) e Chiara Pellacani (CS Esercito/ASD AQA Cosenza). SportFace.