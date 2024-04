Tsitsipas risorge a Montecarlo | supera Zverev e accede ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Negli ottavi di finale di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di, il numero 12 del seeding, il greco Stefanos, elimina per 7-5 7-6 (3) dopo due ore ed otto minuti la testa di serie numero 5, il tedesco Alexander, ed aise la vedrà con il russo Karen Khachanov, numero 15 del tabellone. Nel primo set, dopo quattro giochi dominati dal servizio, l’ellenico va in difficoltà e deve cancellare tre break point nel quinto game ed uno nel settimo. Poi tocca acancellare due set point nel decimo gioco, mentre nel dodicesimo il teutonico si salva una prima volta ma non ci riesce la seconda, e cosìal quarto set point complessivo chiude sul 7-5 dopo 58 minuti. Nella seconda frazione il greco salva una palla break in apertura, poi ...