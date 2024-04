Truong My Lan | condannata a morte la miliardaria vietnamita accusata di frode bancaria per 44 miliardi di dollari

(Di giovedì 11 aprile 2024) In Vietnam, un processo senza precedenti ha catturato l'attenzione di tutta la nazione e non solo:My Lan, una donna d'affari di 67 anni, è al centro del più grande...

EY, la sostenibilità resta cruciale per più del 60% delle aziende: dalla transizione vantaggi competitivi e meno debito - La trasformazione green procede nonostante le tensioni geopolitiche. Dalla survey emerge che quasi l’80% delle imprese italiane si orienta alla riduzione di emissioni Co2, mentre oltre il 40% all’econ ...milanofinanza