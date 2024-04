Trump vs Biden | le ultime 3 novità

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 11 aprile 2024) 1.attacca gli elettori ebrei che sostengono“Mercoledì Donaldsi è scagliato contro gli elettori ebrei che sostengono il Presidente Joee ha definito le elezioni di quest’anno come un referendum sulla forza del Cristianesimo negli Stati Uniti, parte del suo tagliente e continuo appello ai conservatori evangelici che sono un elemento critico fondante della sua base politica”, come riferisce l’Associated Press.ha affermato: “ha perso totalmente il controllo della situazione israeliana. Qualsiasi ebreo che voti per un democratico o perdovrebbe farsi esaminare la testa”. 2. Schermaglie in Ohio e Alabama I segretari di Stato repubblicani dell’Ohio e dell’Alabama hanno comunicato ai democratici che il loro ticket presidenziale ...