Truffe online | false telefonate per svuotare il conto corrente Due denunciati a Firenze I consigli della polizia postale

(Di giovedì 11 aprile 2024) A distanza di pochi giorni, ladi Stato fiorentina ha denunciato in stato di libertà un ventitreenneprovincia di Napoli ed un coetaneoprovincia di Salerno, autori di due distinte, ai danni di un uomo e di una donna, residenti in provincia di. Grazie alla tempestività dell’intervento ed all’immediato avvio dei necessari approfondimenti investigativi, laè riuscita ad effettuare il sequestro preventivo delle somme frodate alle due vittime, per un totale di quasi 80.000 euro L'articolo proviene daPost.

Firenze, 11 aprile 2024 – Due ragazzi di 23 anni sono stati denunciati per truffa dalla polizia. I due giovani hanno messo in atto due distinti raggiri online : vittime un uomo e una donna residenti

Salerno, 23enne salernitano denunciato a Firenze per una truffa on line - Truffe on line, la Polizia di Stato fiorentina ha denunciato in stato di libertà un ventitreenne della provincia di Napoli ed un coetaneo della provincia di Salerno, autori di

Truffa online a Firenze, nei guai 23enne salernitano - La Polizia di Stato di Firenze ha denunciato due giovani, uno della provincia di Napoli e l'altro di Salerno, per due Truffe online ai danni di due residenti di Firenze. Grazie alla rapida azion

