Truffe | le nuove minacce Nonna nella rete dei robot

(Di giovedì 11 aprile 2024) Truffa 4.0 con la complicità dell’IA, l’intelligenza artificiale. È la nuova frontiera dei furti porta a porta agli anziani. L’altra mattina in centro a Olginate, hinterland di Lecco, uno sconosciuto si è presentato alla porta di casa di una vedova di 80 anni e l’ha convinta a consegnargli contanti e gioielli di famiglia. Il trucco è sempre lo stesso. Si è spacciato per un avvocato con abiti professionali in giacca e cravatta e dai modi e i toni estremamente gentili. Le ha raccontato che suo nipote era stato arrestato perché non aveva saldato un conto di 7mila euro per un acquisto online e che per essere rilasciato avrebbe dovuto pagare la cauzione, ma che non aveva soldi. Per questo l’aveva mandata da lei per chiederle aiuto e soprattutto soldi. Se il psto è vecchio, sempre lo stesso, il modo che il truffatore ha usato per persuadere l’80enne che non la ...