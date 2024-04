Trovato ordigno bellico nel parco di Villa Spada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Treia (Macerata), 11 aprile 2024 –durante i lavori di risistemazione deldia Treia. La bomba a mano, risalente alla Seconda Guerra mondiale, è stata fatta brillare oggi dai Carabinieri della Compagnia di Bologna e da domani riprenderanno i lavori dopo uno stop di una decina di giorni. Gli artificieri sono arrivati oggi, hanno prelevato la bomba e provveduto a farla brillare in una cava che hanno individuato sul territorio per evitare qualsiasi pericolo. "La bomba – si legge in una nota del Comune – conferma il ruolo che ha svoltodurante la Seconda Guerra Mondiale visto che l’riera una bomba di fabbricazione inglese, ma da quanto appreso, data ...