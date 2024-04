Trovato il corpo di uno dei dispersi a Suviana | le vittime salgono a quattro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Durante il terzo giorno di ricerche dopo l'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, sul lago dia Bologna, i sommozzatori hannoal nono piano sottoterra ildi un degli operai, di cui non si conoscono ancora le generalità. Le, quindi,. Le operazioni di ricerca proseguono e sono impegnati circa cento vigili del fuoco. Le autorità stanno operando nei piani -8, -9 e -10 della centrale, dove il livello dell'acqua sembra essersi stabilizzato. Dopo una sospensione dovuta a una necessaria riorganizzazione, le ricerche sono di fatto ricominciate ieri sera alle 20, quando sono state ripristinate le condizioni minime di sicurezza per poter lavorare. I vigili del fuoco hanno comunicato ieri che è ...

