Trovata la marijuana nascosta nelle scatole di biscotti al burro | dove di solito si mettono ago e filo

(Di giovedì 11 aprile 2024), hashish, semi e oltre 6mila euro in contanti. I carabinieri hanno denunciato per spaccio un'intera famiglia nel bresciano.

Milano: aveva allestito una serra di marijuana in casa, arrestato 65enne - Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 65 anni è stato arrestato ieri a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della squadra investigativa del commissariato ...lanuovasardegna

Toscolano, nei guai intera famiglia di pusher: in casa marijuana e 6800 euro - Il terzetto è stato trovato in possesso 800 grammi di marijuana, materiale per la semina e hashish. Si tratta di un agricoltore 65enne, una casalinga di 60 anni e uno studente di 22.quibrescia

Boscoreale, 5 kg di marijuana in auto e a casa: arrestato 47enne - Boscoreale, cinque chilogrammi di marijuana in auto e a casa: arrestato 47enne. I Carabinieri hanno fermato l'uomo in via Montessori ...ilgazzettinovesuviano