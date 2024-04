Troppo Djokovic a Montecarlo | Musetti non bissa l’impresa del 2023 ed è eliminato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Colpi da applausi, in particolare palle corte da vero artista della racchetta che entusiasmano il pubblico del Rainier III di. Ma alla fine vince Novak, più cinico nei momenti importanti, con una consistenza da numero 1. Lorenzoesce dal torneo Masters 1000 del Principato, cedendo 5-7, 3-6 al serbo. Ed è un peccato, perché il 22enne di Carrara ha decisamente ritrovato la condizione, e sulla terra rossa non deve temere nessuno. L’anno scorso batté proprio Novak, che però era palesemente in cerca della migliore forma verso l’Open di Francia. Quest’anno, invece,sembra molto più a suo agio nel primo 1000 su terra della stagione. Muso breakka subito al primo gioco del match, poi perde l’occasione giusta per involarsi e gli viene tolto il ...