Triplice femminicidio | uccide la moglie e le figlie e si getta sotto il treno

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ha ucciso lae ledi 8 e 5 anni, prima di lanciarsi sui binari al passaggio di unregionale. In Spagna, dove è accaduto l’episodio, parlano di. Non si conoscono ancora con esattezza le cause delle tre morti – sarà l’autopsia a stabilirlo con chiarezza – né il movente che avrebbe spinto l’uomo, un quarantatreenne, a compiere il. Gli inquirenti intervenuti sulla scena del crimine dopo il ritrovamento del suo cadavere nei pressi dei binari e l’accertamento dell’identità avrebbero trovato un biglietto d’addio con cui il femminicida avrebbe chiesto perdono per il gesto, assicurando anche che non si trattasse di una violenza di tipo sessista. ...