(Di giovedì 11 aprile 2024) E’ a conoscenza della situazione deldi Ascoli? Quali azioni intende intraprendere perla permanenza degli uffici giudiziari nella loro attuale ubicazione? Esistano ipotesi alternative per una nuova sede del? Domande che l’onorevole Robertoha scritto in una interrogazione a risposta scritta indirizzata aldella Giustizia. La preoccupazione riguarda lodall’immobile in piazza Orlini che da 70 anni ospita il palazzo di giustizia e che è stato sancito da una sentenza di un giudice dello stessodi Ascoli che ha stabilito che l’immobile dovrà essere restituito entro il 2026 al legittimo proprietario, il fondo immobiliare InvestiRE Sgr, a seguito del fatto che, scaduto il contratto di ...

L’ufficialità non c’è, ma che l’europarlamentare Lara Comi comparirà nelle liste di Forza Italia per le elezioni Europee è qualcosa in più di un’ipotesi. Che correrà per un seggio a Strasburgo è ... (ilfattoquotidiano)

Nuova udienza per Ilaria Salis che, al momento di essere accompagnata in tribunale , ha fatto recapitare una nota autorizzando la stampa italiana a "pubblicare immagini che mi ritraggano con le ... (ilgiornale)

Ecuador, lo sfregio al diritto internazionale e il rischio emulazione - Polemiche a non finire dopo l'irruzione delle forze di polizia dell'Ecuador nell'ambasciata messicana di Quito per prelevare l'ex presidente Jorge Glas. Un grande strappo alle norme del diritto intern ...ilbolive.unipd

Tribunale a rischio sfratto. Cataldi al ministro Nordio:: "Garantire tutti i servizi" - Il parlamentare dei Cinque stelle porta il caso del palazzo di giustizia in via Angelini fino in parlamento: "Rassicurazioni da Del Mastro, ma nessun dettaglio. Urge soluzione".ilrestodelcarlino

Tar Lombardia conferma: "I limiti orari per le sale giochi tutelano la salute pubblica" - In una decisione che ha sollevato molte polemiche tra gli operatori del settore, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha ribadito la legittimità delle restrizioni orarie per le sale g ...adnkronos