Trento-Monza in tv | data | orario e diretta streaming gara-5 semifinale Playoff Superlega 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Inizia il conto alla rovescia per-5 delladeiScudetto delladimaschile. Si giunge alla resa dei conti: chi vince questa decisiva sfida accede alla finale Scudetto. Gli uomini di Fabio Soli, partiti alla grande vincendo i primi due confronti della serie, tornano in campo per lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime due uscite e festeggiare davanti al proprio pubblico il passaggio del turno. La formazione di Massimo Eccheli però non vuole certo fermarsi sul più bello e, dopo aver pareggiato la serie. vuole sfruttare l’inerzia e completare la rimonta. I brianzoli vogliono dunque ripetere il successo di-3 in trasferta per conquistare l’accesso ...