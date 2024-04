Trenitalia | domani in sciopero il personale mobile della Direzione business regionale della Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dalle ore 9 alle ore 17 di, venerdì 12 aprile, le segreterie regionalidei sindacati Filt, Fit, Ugl, Fast e Orsa hanno proclamato unodi 8 ore deldi. “Saranno possibili- comunica– limitazioni o cancellazioni per i treni regionali e metropolitani. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso disono disponibili sui canali digitali di, presso il ...