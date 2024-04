Trattoria Sabbioneda – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 aprile 2024)Via Alessandro Tadino, 32 – 20124Tel. 02/29521014 Sito Internet: Tipologia: milanese Prezzi: primi 8/11€, secondi 4,50/14€, dolci 4/5,50€ Chiusura: Sabato e Domenica OFFERTA A pochi passi dalla Stazione Centrale, si trova una di quelle trattorie che raccontano l’immagine nitida di unad’altri tempi. Un genere di locale che, purtroppo, nel capoluogo lombardo sta via via scomparendo. Il menù parla di una cucina fatta di piatti semplici, anche non strettamente meneghini, adatti sia per un rapido pranzo che per una cena in compagnia. Durante la nostra visita abbiamo iniziato subito con un primo piatto, in quanto gli antipasti non sono previsti: i ravioli di borragine al ragù si sono rivelati gustosi e con la sfoglia ben tirata e farcita, conditi da un sugo saporito. Tra i ...