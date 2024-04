Trasferirsi a Tenerife | sai quanto guadagna un barista? Da non credere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 aprile 2024), il sogno di ogni italiano, saiun? Assolutamente da nonInutile girarci attorno e nascondersi dietro ad un dito: il sogno di ogni italiano (almeno la maggior parte) è quello di fare le valigie, fare un biglietto di sola andata e di. Stiamo parlando di una delle mete turistiche più conosciute ed apprezzate dai turisti. In particolar modo, appunto, dagli italiani. Ovviamente è una delle isole Canarie più frequentate nel periodo estivo. Soprattutto famosa per via del suo “Carneval de Santa Cruz“. Bar con vista mare a(Pixabay Foto) Cityrumors.itOvviamente non solo per quello, ma in particolar modo per le bellissime spiagge sabbiose che si possono ...