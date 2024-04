Traguardo dell’azienda associata a Cna Colledan | mezzo secolo di storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Compie 50 anni di attività l’aziendae li festeggia proprio nell’anno in cui il suo fondatore, Luigi, spegne 85 candeline. "Unimportante – dice Gianniinsieme al fratello Fabrizio, titolari dell’impresaa Cna Grosseto sin dalla sua fondazione – che abbiamo il piacere di ricordare e condividere. Gli ultimi 5 anni sono stati gli anni più impegnativi di sempre: pensavamo di aver già visto e affrontato di tutto, ma prima il covid e successivamente il conflitto Russia-Ucraina, che ha portato alla crisi energetica, ci ha messo a dura prova come non mai. L’aziendaconta oggi 20 dipendenti e 40 mezzi tra trattori stradali, mezzi d’opera e semirimorchi. "Continuiamo a guardare avanti con entusiasmo e con nuovi obiettivi da raggiungere ...