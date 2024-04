E` di queste ore la notizia del tragico incidente avvenuto a Suviana , in provincia di Bologna, dove l`esplosione di una turbina in una centrale... (calciomercato)

“Qualcosa di simile l’ho visto soltanto dopo il disastro della Costa Concordia. Come allora, anche qui procediamo al tatto, in un ambiente particolarmente ostile e di totale devastazione”. Un ... (thesocialpost)

Tragedia di Suviana, trovato corpo senza vita della quarta vittima - Trovato il corpo senza vita di uno dei dispersi della Tragedia della diga di Suviana. L’annuncio è arrivato oggi, giovedì 11 aprile, a metà mattina poco dopo la ripresa delle ricerche da parte dei ...fanpage

Landini: «Davanti ai morti la Cisl ha deciso di non scioperare» - «Le leggi introdotte in questi anni stanno favorendo un modello di fare impresa fondato sullo sfruttamento, bisogna dire basta», ha detto da Brescia il segretario della Cgil.lettera43

“Mai più morti sul lavoro”, sciopero in zona industriale e presidio sotto sede Inail - Una piattaforma per la salute e per la sicurezza sul Lavoro. La rivendicano, ancora una volta, Cgil e Uil che questa mattina a Siracusa hanno scioperato prima alle portinerie industriali e poi in pres ...siracusaoggi