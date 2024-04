Tragedia a Caltagirone, 46enne muore per esplosione pentola a pressione - (Adnkronos) – Tragedia a Caltagirone (Catania) dove una donna, pachistana, di 46 anni, madre di otto figli, è morta a causa dell'esplosione di una pentola a pressione mentre cucinava. La donna è morta ...periodicodaily

Esplode la pentola a pressione, boato fortissimo, 46enne mamma di nove bambini perde la vita sul colpo - Un evento devastante a seguito di un incidente domestico. Una Tragedia familiare Una giornata come tante si è trasformata in una Tragedia inspiegabile per una famiglia a Caltagirone, in provincia di C ...baritalianews

Caltagirone: esplode pentola a pressione, madre di 8 figli muore in cucina mentre preparava il pranzo - Una donna pachistana di 46 anni è deceduta sul colpo a seguito dell’esplosione di una pentola a pressione. Il dramma si è consumato a Caltagirone in una modesta abitazione di via Ciuffìa, un percorso ...lasicilia