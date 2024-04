Traffico Roma del 11-04-2024 ore 20 | 00

(Di giovedì 11 aprile 2024) Luce VerdeBuonasera e ben trovati lungo il raccordo anulare troviamo code atlanti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi a seguire tra la centrale del latte e La Rustica mentre in carreggiata esterna Si procede a rilento e ci sono code a tratti anche qui tra laFiumicino e la Laurentina ancora code poi sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni in uscita daintenso con code anche per lavori sulla via Salaria all’altezza di Settebagni ma ci sono code anche verso il litorale sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e malafede e sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia qui per lavori in corso possibili disagi in serata per chi si sposta con i mezzi pubblici per lo sciopero nazionale di 4 ore a scioperare saranno ...

Luce Verde Roma Buonasera e ben trovati partiamo subito dal raccordo anulare dove abbiamo code atlanti per un precedente incidente in carreggiata interna tra l’Aurelia è la Trionfale è ancora code a ... (romadailynews)

Trasporti Roma – Casini e Leoncini (Iv): “Lo sciopero Atac dalle 20 alle 24, motivazioni sulla fascia oraria incomprensibili - “Giornata difficile per chi si muove in città e per i tanti pendolari della Regione a causa dello sciopero indetto per oggi da Cgil e Uil a cui hanno aderito anche Atac, Cotral e Roma Tpl. La mobilita ...italiasera

Dal 15 aprile la chiusura di via Tancia per i lavori che dureranno 8 mesi. Ecco i percorsi alternativi - RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti ricorda che dalle ore 10 di lunedì 15 aprile 2024 sarà chiusa al Traffico via Tancia per consentire la demolizione del vecchio ponte ...ilmessaggero

Come vedere Milan - Roma di Europa League in diretta streaming dall'estero - Milan - Roma in diretta streaming dall'estero: per vedere il match basta collegarsi a Rai Play con una VPN, il calcio di inizio è alle 21 dell'11/4.punto-informatico