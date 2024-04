Traffico Roma del 11-04-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Luce VerdeBuonasera e ben trovati partiamo subito dal raccordo anulare dove abbiamo code atlanti per un precedente incidente in carreggiata interna tra l’Aurelia è la Trionfale è ancora code a tratti a seguire tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Nomentana e La Rustica in carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino è la– Napoli sulla tangenziale est abbiamo Code in direzione stadio tra la Tiburtina e la Salaria e tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni in uscita dacode per lavori sulla via Salaria all’altezza di Settebagni stessa cosa sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara code verso il litorale sul Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e malafede e sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia possibili disagi Inoltre questa ...