Traffico Roma del 11-04-2024 ore 17 | 30

(Di giovedì 11 aprile 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio e ben trovatiintenso è rallentato lungo il raccordo anulare nello specifico Code in carreggiata interna tra l’Aurelia è la Trionfale è ancora code a tratti tra la Cassia Veientana e La Rustica in carreggiata esterna troviamo invece code a tratti tra laFiumicino è laNapoli perè un incidente sulla tangenziale est code per incidente tra la Tiburtina e la Nomentana direzione stadio è pertra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni code per lavori nelle due direzioni poi sulla via Salaria all’altezza di Settebagni anche sulla via Pontina sono i lavori in corso a provocare code tra Tor de’ Cenci e Castelno verso Pomezia altre file sul tratto Urbano della A24 Verso il raccordo anulare ...

Luce Verde Roma ben trovati all’ascolto in uscita da Roma auto in fila per incidente sulla via Cassia Veientana tra via della Giustiniana e le rughe code per Traffico sulla carreggiata interna del ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità possibili disagi e oggi per chi si sposta con i mezzi pubblici per uno sciopero nazionale di 4 ore a scioperare Atac e Roma ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità possibili disagi e oggi per chi si sposta con i mezzi pubblici per uno sciopero nazionale di 4 ore a scioperare Atac e Roma ... (romadailynews)

Dal 15 aprile la chiusura di via Tancia per i lavori che dureranno 8 mesi. Ecco i percorsi alternativi - RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti ricorda che dalle ore 10 di lunedì 15 aprile 2024 sarà chiusa al Traffico via Tancia per consentire la demolizione del vecchio ponte ...ilmessaggero

Roma, degrado e abbandono in tutta la città: da Viale dell'Università al Parco Talenti, l'appello dei residenti - Viale dell'Università a Roma è diventato un vero e proprio stato di degrado e abbandono totale. L'intera area della pista ciclabile è stata recintata, ...ilmessaggero

Come vedere Milan - Roma di Europa League in diretta streaming dall'estero - Milan - Roma in diretta streaming dall'estero: per vedere il match basta collegarsi a Rai Play con una VPN, il calcio di inizio è alle 21 dell'11/4.punto-informatico