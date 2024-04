Traffico Roma del 11-04-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità possibili disagi e oggi per chi si sposta con i mezzi pubblici per uno sciopero nazionale di 4 ore a scioperare Atac eTPL dalle 20 a mezzanotte sulla rete Cotral le quattro ore di sciopero Sono in corso e termineranno alle 17 con possibili Stop per bus regionali e sulle ferrovie Metre enord Inoltre oggi e domani lavori in corso in zona Vigne Nuove si tratta del rifacimento del manto stradale in viale Cesco Baseggio chiuso ai mezzi pesanti deviati Dunque tutte le linee bus in transito mentre il capolinea della linea 334 è provvisoriamente spostato in via Amalia Bettini In collaborazione con Luce Verde infomobilità