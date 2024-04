Traffico Roma del 11-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto in uscita daauto in fila per incidente sulla via Cassia Veientana tra via della Giustiniana e le rughe code persulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Cassia Veientana e lo svincolo di Castel Giubileo poi sulla tangenziale est lungo via del Foro Italico si sta in fila tra Corso di Francia & via Salaria direzione San Giovanni code anche sulla diramazione diNord in avvicinamento allo svincolo di Settebagni direzione raccordo anulare altre code per lavori nelle due direzioni sulla via Salaria all’altezza di Settebagni code per lavori poi sulla via Pontina tra Tor de’ Cenci e Castelno verso Pomezia altre file sul tratto Urbano della A24 Verso il raccordo anulare tra le uscite Togliatti e Tor Cervara possibili disagi oggi ...