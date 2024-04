Traffico Roma del 11-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità linea del metro sono ripresi i lavori per la sostituzione dei Binari dalla domenica alla giovedì l’ultima corsa dei treni è alle 21 poi il servizio viene assicurato in superficie da 76 navette bus nelle serate del venerdì e del sabato il servizio è regolare le ultime corse dei treni dai capolinea sono Come di consueto all’una e trenta di notte Sempre lungo la linea della metropolitana sino al prossimo 30 giugno resterà chiusa la stazione Vittorio Emanuele per lavori di manutenzione degli impianti e dei montascale questa sera possibili disagi per il trasporto pubblico anche aa causa di uno sciopero di 4 ore proclamato a livello nazionale dai sindacati CGIL e Uil in città l’agitazione interesserà dalle alla mezzanotte le reti Atac aTPL ...