Traffico Roma del 11-04-2024 ore 12 | 30

(Di giovedì 11 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ai Parioli lavori di potatura in programma sul viale Rossini chiuso alfino alle 16 di oggi da Piazza Ungheria a via Guido D’Arezzo lavori in corso in zona Vigne Nuove di rifacimento della sede stradale in viale Cesco Baseggio che rimarrà chiusa oggi e domani e i mezzi pesanti deviate tutte le linee bus in transito mentre il capolinea della linea 334 e provvisoriamente spostato in via Amalia Bettini possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici per uno Shop nazionale di 4 ore interessati ai treni regionali che potranno subire modifiche e cancellazioni tra le 9 e le 13 non sono invece previste modifiche per i treni alta velocità e Intercity a scioperare anche Atac eTPL in questo caso dalle 20 a mezzanotte sulla rete Cotral ...