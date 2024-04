Traffico Roma del 11-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questa sera possibili disagi per il trasporto pubblico aa causa di uno sciopero di 4 ore in netto a livello nazionale dai sindacati CGIL e Uil in città l’agitazione interesserà dalle 20 alla mezzanotte le reti Atac aTPL e ATI autoservizi Troiani sup quindi bus tram metropolitane e la ferrovia termini Centocelle la protesta odierna però interesserà anche le reti Cotral è FS Seppur con orari differenti e in particolare sulla rete Cotral e 4 ore di sciopero saranno dalle 13 alle 17 con possibili stop non soltanto sui bus regionali ma anche sulle ferrovie Metre enord Infine per quanto riguarda le attività al pubblico diservizi per la mobilità dalle 12 di oggi non saranno ...