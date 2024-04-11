Trabzonspor-Sivasspor venerdì 12 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Trabzonspor-Sivasspor (venerdì 12 aprile 2024 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 11 aprile 2024) Trentaduesimo turno di Superlig turca che si apre con l’anticipo tra il Trabzonspor di Avci ed il Sivasspor di Uygun. I blu amaranto sono al momento terzi e hanno allungato sul Besiktas, portandosi a +5 con ancora la coppa a vederli protagonisti nel doppio confronto in semifinale contro il Karagumruk. Dopo una stagione complicata la squadra del mar Nero è vicinissima al ritorno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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Süper Lig'de 32. hafta yarin basliyor! Iste haftanin programi - Trendyol Süper Lig’in 32. haftasi yarin, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yasanacak. Haftanin açilis müsabakasinda Trabzonspor yarin saat 20.00’de Sivas ...karadenizgazete.tr

Trabzonspor'da transfer harekati! Iste Abdullah Avci'nin transfer listesi - Forvet arayislarina simdiden baslayan Trabzonspor’da liste genis... Ancak bir isim varki listenin en üst sirasinda yer aliyor. Karadeniz devi, o golcü için seferberlik baslatacak.karadenizgazete.tr

Süper Lig, Trabzonspor - Sivasspor maçiyla geri dönüyor - Trendyol Süper Lig’in 32. haftasi yarin, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yasanacak. Haftanin açilis maçinda Trabzonspor yarin saat 20.00’de Papara Park ...hurriyet.tr

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