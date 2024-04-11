Trabzonspor-Sivasspor venerdì 12 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Süper Lig'de 32. hafta yarin basliyor! Iste haftanin programi - Trendyol Süper Lig’in 32. haftasi yarin, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yasanacak. Haftanin açilis müsabakasinda Trabzonspor yarin saat 20.00’de Sivas ...karadenizgazete.tr

Trabzonspor'da transfer harekati! Iste Abdullah Avci'nin transfer listesi - Forvet arayislarina simdiden baslayan Trabzonspor’da liste genis... Ancak bir isim varki listenin en üst sirasinda yer aliyor. Karadeniz devi, o golcü için seferberlik baslatacak.karadenizgazete.tr

Süper Lig, Trabzonspor - Sivasspor maçiyla geri dönüyor - Trendyol Süper Lig’in 32. haftasi yarin, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yasanacak. Haftanin açilis maçinda Trabzonspor yarin saat 20.00’de Papara Park ...hurriyet.tr