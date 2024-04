Torta di mele umida | con pochi ingredienti | golosa e facilissima!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una versione della classicadiche preparo molto spesso è quella. La ricetta delladiè perfetta per grandi e piccini in quanto sul palato è succosa e super invitante. Anche gli ospiti non possono fare a meno di chiedermi il bis proprio perché dopo il primo assaggio il suo gusto è praticamente irresistibile. Realizzarla è facile e veloce inoltre c’è la videoricetta a fondo pagina.die preparazione. Per portare a termine questa versione della classicadibasta realizzare, oltre l’impasto, uno sciroppo delizioso che la renderà succosa e invitante. Il suo profumo, alla fine, fa venire fame a tutti! Gli ...