Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Sono nata in Italia e in 30 anni questa è la terza denuncia che sporgo per razzismo", lo sfogo dell'esponente diSabrina Badaoui, accusata di furto solo per le sue origini. "Trattenuta dtitolare solo perché sono straniera"