Torna il caldo negli spogliatoi della piscina

(Di giovedì 11 aprile 2024)ilallaPia Grande. Sono state infatti da poco riparate alcune delle macchine per il riscaldamento dell’aria deglidel centro natatorio di via Murri. Si è trattato di un intervento di manutenzione straordinaria del Comune per una spesa di 9.238 euro, che rientra in realtà in un quadro più ampio di riqualificazione che sta interessando l’impianto dall’estate scorsa. "Abbiamo lavorato all’efficientamento energetico installando una nuova pompa di calore e tutta una serie di altri interventi sono previsti questa estate – chiarisce l’assessora allo sport, Viviana Guidetti –. Entro l’anno poi completeremo i nuovi impianti elettrici e la nuova laguna esterna. Sui lavori di quest’ultima ci sono stati ritardi a causa del maltempo", tanto che è slittata la chiusura del cantiere, attesa invece per ...