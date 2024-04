Tiro con l’arco | nell’individuale Federico si arrende solo a Gazoz | campione olimpico Musolesi show allo Spring Arrows Oro e argento pensando ai Giochi

(Di giovedì 11 aprile 2024) ANTALYA (Turchia) Un oro e un: è il bilancio, eccezionale, di(doppio tesseramento Castenaso Archery e Aeronautica Militare) impegnato con la Nazionale azzurra ad Antalya, in Turchia, per loTournament. Si è trattato di un ottimo test in vista delle prove di qualificazione aidi Parigi 2024. L’Italia chiude al secondo posto nel medagliere, con due medaglie d’oro, una d’e una di bronzo (come la Germania) alle spalle dei padroni di casa della Turchia. E c’è la firma del giovane ed emergente(nella foto) in tutto questo.fa parte della squadra maschile – con Matteo Borsani e Mauro Nespoli –, che vince la prova a squadre battendo 6-2 la Gran Bretagna. ...

La prima serata di RaiUno firmata Francini sarà Forte e Chiara ma anche libera, in diretta e senza censure. Il nuovo varietà dell'ammiraglia Rai in onda da domani nei prossimi tre mercoledì sera ... (liberoquotidiano)

Gaia De Martino Ad Amici si può restare in gara anche “per procura”. E’ questa la soluzione che ha pensato Raimondo Todaro per Gaia De Martino, l’unica allieva che gli è rimasta. Per evitare il ... (davidemaggio)

Friday for Children sul soccorso pediatrico - Anche quest’anno ritorna Friday for Children, con un appuntamento dedicato alle famiglie e agli operatori dell’infanzia venerdì ...primalavaltellina

Bocce Nella rassegna di Serie A2 ovest. La “Rossi“ conquista un punto pesante in casa dell’Envie - La bocciofila "Bernardo Rossi" di Fossone perde 15-9 contro Envie ma guadagna un punto in classifica. Prossima partita decisiva per la salvezza.lanazione

Schlein tirata a fondo dai suoi cacicchi - Non aveva una linea chiara per non perdere l'agognato alleato. Ora continua a non avere una linea e rischia di restare pure senza alleato. Non è una situazione semplice, quella nella quale Elly Schlei ...italiaoggi