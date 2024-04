Tipo Festival La fabbrica? Uno spettacolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Quando il palcoscenico è in. Anzi, è lache diventa palcoscenico e apre le porte ai visitatori: anche così si scopre il volto produttivo del distretto, si assapora l’eccellenza della sua manifattura tessile (e non solo), com’è nella migliore filosofia di, ildel turismo industriale dal 12 al 14 aprile. Che per il weekend sfodera tre assi nella manica per coniugare industria, musica e. Non solo a Prato ma anche a Montemurlo e a Vaiano. Dove ci sono aziende che si sono rimboccate le maniche dopo l’alluvione e che, ospitando artisti così da fare gli ‘straordinari’ nel fine settimana, vogliono dare un segno tangibile di ripartenza. È il caso di Omega Filati, alla Briglia di Vaiano (via dell’Orditoio 11), dove domenica sarà possibile ...