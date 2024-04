Timori di attacco missilistico dell’Iran | il capo del Comando Centrale Usa in Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 – Il Consiglio di guerra israeliano si riunisce alla luce delle minacce di una possibile risposta iraniana al bombardamento del consolato di Damasco. Arriva infatti dagli Stati Uniti l'allarme per undell'Iran su. Questo mentre la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato di aver sospeso i suoi voli da e per Teheran, a causa dello stato di allerta in previsione di una ritorsione iraniana. Il ministero degli Esteri russo esorta i propri connazionali ad astenersi dal viaggiare in Medio Oriente, in particolare in, Libano e nei Territori palestinesi. Il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, ha affermato ieri che"deve essere punito e sarà punito" alla luce del raid a Damasco che ha provocato l'uccisione di 7 membri della Guardia ...