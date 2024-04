Timing sbagliato

(Di giovedì 11 aprile 2024) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #suviana #enel #mortisullavoro #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La confessione dell'influencer Veronica Ferraro: "Non riesco ad avere figli, ma ho scelto la fecondazione in vitro. Serve più cultura sul ...: Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sé", scrive sui social. Al contempo, però, ...

Veronica Ferraro: "Sto provando ad avere un figlio con la fecondazione in vitro, bisognerebbe parlarne di più": Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sé". Ma l'orologio biologico ha le sue regole, a ...