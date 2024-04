Time Is Up | film su Rai2 | trama | attori e cast

(Di giovedì 11 aprile 2024) Questa sera, giovedì 11 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv ilIs Up. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.Is Up –Is Up è undrammatico romantico del 2021 diretto da Elisa Amoruso. La storia ruota attorno a Vivien, interpretata da Bella Thorne, e Roy, interpretato da Benjamin Mascolo. Vivien è una giovane donna che vive una vita frenetica e superficiale, sempre alla ricerca dell’ultima tendenza e del brivido effimero. Roy, invece, è un ragazzo introverso e sensibile, che si sente alienato dalla società moderna. I due si incontrano per caso e, nonostante le loro differenze iniziali, sviluppano un’attrazione ...

