Ti faccio il mazzo ? Occhio | se lo dici al volante puoi essere condannato | il caso a Trento

(Di giovedì 11 aprile 2024) Se siete automobilisti sempre incazzati - con il piede pesante sull'acceleratore e l'insulto facile, magari abbinato a un'accentuata gestualità forse è arrivato il momento di darvi una calmata. Per il vostro ben, certo, ma soprattutto per non rischiare conseguenze a livello penale: a fregarvi possonoi vaffa che lanciate, ma pure la salute di chi avete preso di mira. Sì, perché la storia che arriva dal tribunale dinon è horror come l'appassionante film Il giorno sbagliato con Russell Crowe (un serial killer prende di mira una mamma che gli ha suonato il clacson) e nemmeno introspettiva come la serie tv Lo scontro (da una discussione per questioni di precedenza le vite di due persone si intrecciano pericolosamente), però rischia di creare un pesante precedente. MALORE E DENUNCIA La vicenda è apparentemente comune - ...