Thiago tifa Gasp e Italiano Una spinta per la Champions

(Di giovedì 11 aprile 2024) Allenamento al mattino, poi tutti davanti alla tv: per le sfide tra Roma e Milan, ma pure e soprattutto per Liverpool-Atalanta e Viktoria Plzen-Fioerntina: in palio c’è una prima fetta delle semifinali di Europa e Conference League, ma soprattutto punti preziosi per il famigerato ranking, che qualora vedesse l’Italia al primo o secondo posto, assegnerebbe 5 spot per le italiane alla prossimaLeague. Non è un dettaglio nella corsa all’Europa dei rossoblù in questa volata finale di campionato, considerato che a sette giornate dal termine il Bologna è quarto con tre punti di margine sulla Roma e 8 sull’Atalanta, che ha però una gara da recuperare con la Fiorentina. L’Italia è attualmente prima nel ranking. Una tra Roma e Milan andrà certamente in semifinale, portando punti: la differenza possono farla soprattutto la Fiorentina in Conference e l’Atalanta in ...