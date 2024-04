Thè e dolci tipici per festeggiare la fine del Ramadan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) La maggior parte degli alunni del CPIA di Pavullo sono del Marocco e hanno avuto il piacere di descrivere ladel, che si chiama ’aid’. Inizia con la preghiera in Moschea per ringraziare il Signore e si vestono tutti eleganti, si fanno gli auguri ad amici e parenti. Si mangiano deie si beve il thè marochino tutti insieme. La mattina si prepara due piatti che si chiama ’Maroco Msmanm e il Baghrir’, una sorta di gateau dolce creato con: farina, zucchero, lievito, uova, olio di girasole e cocco. Per pranzo, invece, si prepara il cous cous, il taje e la frisa. Il cous cous può essere di pesce, di verdure o di carne. In, il ’bastila’ che si tratta di uno sformato realizzato con carne di piccione. Dato che la carne di piccione è spesso difficile da trovare, viene normalmente ...