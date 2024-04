TG3 | come vedere le repliche del telegiornale di Rai 3 in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) É stata la nascita di una terza rete nazionale, dopo le prime due già esistenti, a dare nuovo spazio all’intrattenimento e all’informazione. Dopo alcuni anni di valutazioni, la Rai ha dato origine nel 1979 a quello che sarebbe diventato il canale numero 3. Un’avventura televisiva che prese il via, nello stesso giorno dell’inaugurazione, proprio con il primo. Firma la prima direzione del TG3 Biagio Agnes, un ruolo che attualmente viene ricoperto da Mario Orfeo. Di pari passo aldella terza rete, va anche quello regionale targato Rai. La testata TGR tuttavia, viene scorporata dal TG3 nel 2002, per mano di Antonio Di Bella. Entrato a far parte degli appuntamenti fissi degli italiani con le notizie del giorno, ildi Rai 3 va in onda con diverse edizioni giornaliere. Resta comunque la possibilità di ...