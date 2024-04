Tevez | “Questa Juve non può fare di più”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Carlos, l’ex bomber argentino dellantus e del Boca Juniors ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il punto sul futuro dellantus raccontando i segreti dei due allenatori bianconeri più vincenti degli ultimi anni, Antonio Conte e Massimiliano Allegri e svelando diversi retroscena anche sul mancato approdo al Milan. MI ISPIRO A CONTE – “Sono passionale, uno che ci mette l’anima tutti i giorni. Giochiamo un calcio dinamico: pressing alto e grande attenzione alla fase offensiva. Coi miei giocatori sono un martello, ho avuto grandi maestri…Mi ispiro a Conte per la passione e l’ossessione per la vittoria, da Bielsa ho preso l’attenzione ai dettagli e da Ferguson mi porto la grande calma nella gestione del gruppo. Ma di bravi ne ho avuti tanti, penso a Mancini e Allegri. Se ne devo dire uno ...